مصرع زوجين وطفلين في حادث تصادم بالشرقية

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لقي مواطن وزوجته وابنتهم وابنهم مصرعهم وإصابة طفلتهما 3 سنوات في حادث تصادم على طريق الزقازيق - ههيا.



تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم عدة سيارات أثناء زفة عروسين على طرق الزقازيق - ههيا ما أسفر عن مصرع مواطن وزوجته وابنتهم وابنهم وإصابة طفلتهما 3 سنوات بكسور.



جرى نقل الطفلة إلى مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق لتلقي العلاج اللازم كما تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.