قائد "حرس الحدود" يكشف مهام القوات في تأمين الحدود المصرية (فيديو)

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:20 م
اللواء أركان حرب أيمن شحاتة
اللواء أركان حرب أيمن شحاتة
شيماء حسن
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كشف اللواء أركان حرب أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود عن دور ومهام قوات حرس الحدود في تأمين الحدود المصرية التي تصل إلى 5585 كجم.

وقال "شحاتة" في لقائه ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس: "إن قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وأجهزة القيادة العامة تباشر بحكم تمركزها مجموعة من المهام ذات طابع عملياتي وأخرى قانوني لفرض سيادة الدولة على حدودها ضد العناصر الخارجة عن القانون سواء تخريب أو تهريب أو هجرة غير شرعية".

وأضاف "المهرب والإرهابي وجهان لعملة واحدة وكلاهما يتكسب من الآخر، مشيرًا إلى أنه خلال عام 2019 تم منع 30 ألف و440 مهاجر غير شرعي، مستطردًا "نعتبر المهاجر غير الشرعي مجني عليه على أساس أنه غرر به من السماسرة الذين يتكسبون من هذا الموضوع ويتم طلاق سلاحه خلال أيام من إلقاء القبض عليه".

وفي تصريحات سابقة قال قائد قوات حرس الحدود، إن أي مساس بتراب مصر سيتم الرد عليه بشكل رادع، لافتَا إلى أن احتفالات الشعب المصري بأعياد سيناء تؤكد عدم تفريطه في حدود مصر مطلقًا.

ولفت خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن حرس الحدود سلاح عريق أنشئ عام 1878 في عهد الخديو إسماعيل باسم "إدارة السواحل"، وتمت تسميته بخفر السواحل وحرس الجمارك حتى عام 1972.

وأشار إلى أن عناصر حرس الحدود يتم اختيارهم بمواصفات قياسية وخاصة، ويتميزون دائمًا بقوة التحمل والجلد والصبر الشديد.

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