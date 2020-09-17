المركزي الياباني يقرر الإبقاء على سياسته النقدية فائقة المرونة

أعلن البنك المركزي الياباني اليوم، الإبقاء على سياسته النقدية فائقة المرونة دون تغيير.





ووافق مجلس السياسة النقدية للبنك في ختام اجتماعاته الدورية التي استمرت يومين بأغلبية 8 أعضاء مقابل معارضة عضو واحد على استمرار سعر الفائدة على الحسابات الجارية للمؤسسات المالية لدى البنك المركزي عند مستوى سالب 1ر0 %.





وأعلن البنك أنه سيواصل شراء الكميات الضرورية من سندات الخزانة الحكومية اليابانية بدون وضع حد أدنى، وهو ما يعني استمرار العائد على السندات ذات العشر سنوات عند مستوى 0 % تقريبًا. كما سيواصل شراء وثائق الاستثمار المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار العقاري بحيث تزيد قيمة محفظة البنك من الأولى لتصل إلى 12 تريليون ين سنويًا ومن الثانية إلى 180 مليار ين.