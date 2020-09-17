المركزي الياباني يقرر الإبقاء على سياسته النقدية فائقة المرونة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:47 م
بوابة الفجر
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أعلن البنك المركزي الياباني اليوم، الإبقاء على سياسته النقدية فائقة المرونة دون تغيير.

ووافق مجلس السياسة النقدية للبنك في ختام اجتماعاته الدورية التي استمرت يومين بأغلبية 8 أعضاء مقابل معارضة عضو واحد على استمرار سعر الفائدة على الحسابات الجارية للمؤسسات المالية لدى البنك المركزي عند مستوى سالب 1ر0 %.

وأعلن البنك أنه سيواصل شراء الكميات الضرورية من سندات الخزانة الحكومية اليابانية بدون وضع حد أدنى، وهو ما يعني استمرار العائد على السندات ذات العشر سنوات عند مستوى 0 % تقريبًا. كما سيواصل شراء وثائق الاستثمار المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار العقاري بحيث تزيد قيمة محفظة البنك من الأولى لتصل إلى 12 تريليون ين سنويًا ومن الثانية إلى 180 مليار ين.

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