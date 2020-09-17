تعرف على المرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك

يترقب جماهير القلعة البيضاء قدوم المدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون.





وكان الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قرر الرحيل عن القلعة البيضاء، لرغبته في خوض تجربة تدريبية جديدة.





وقام الفرنسي باتريس كارتيرون بدفع مبلغ 250 ألف دولار، قيمة الشرط الجزائي الموضوع في عقده مع الزمالك، لإدارة النادي، حتى يتمكن من الرحيل.





وتولى باتريس كارتيرون مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي، بعدما فسخ عقده مع الزمالك.





ويأتي المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة تاكيس جونياس، ضمن المرشحين لتدريب الزمالك، إضافة إلى سيباستيات ديسابر مدرب الإسماعيلي السابق.





وخوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلي السابق، الذي حصد لقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ القلعة الحمراء.





كما أبانت بعض التقارير أن هناك نية داخل إدارة الزمالك لاستعادة مدربه السابق جوسفالدو فيريرا الذي حقق نجاحات عدة مع الزمالك، حيث حصد لقبي الدوري المصري والكأس موسم 2014/2015.





ويتواجد أيضا جايمي موريرا باتشيكو مدرب الزمالك السابق الذي هرب في عام 2014، ضمن المرشحين أيضا.



