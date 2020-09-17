إيمان عبد الغني عن بليغ حمدي: عاشقة ليه وكنت أتمنى أقابله

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:10 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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عبرت مطربة الأوبرا إيمان عبد الغني، عن سعادتها لغنائها أغاني من تلحين بليغ حمدي، وكشف أيمن الحكيم عن فضل بليغ حمدي في كتابته لإحدى كتبه.


تحدثت إيمان عبد الغني، في حلقة خاصة من برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" عن الموسيقار بليغ حمدي قائله: "كل حفلة في ذكرى بليغ بكون محتارة في تنويع الأغاني كلهم حلوين أنا عاشقة لبليغ حمدي بيقول كل كلمة طبيعية لما بغني ليه بكون في قمة المتعة".


وتمن إيمان عبد الغني مقابلة بليغ حمدي، إذا كان على قيد الحياة قائله: " كان هيطلع مني حاجة انا معرفهاش اكيد إبداع غير عادي".


وقال أيمن الحكيم أن بليغ حمدي تفاجأ بتلحينه لأم كلثوم في أول مرة لأنه لم يكن يتخيل ذلك ولكن موهبته طغت على الفارق بينه وبين أم كلثوم.

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