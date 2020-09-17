مصطفي قمر يغازل جمهوره بفيديو من أسيوط

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:10 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يحرص الفنان مصطفى قمر، التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.

وشارك مصطفي قمر منذ قليل فيديو جديد له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر مصطفي قمر بالفيديو من أسيوط ، الأسايطة أهل الكرم أنا عندكم في اسيوط ومعزوم كمان على العشا.

والجدير ذكره أن مصطفي قمر طرح مؤخرًا أغنية "حبك علي جبيني " وهي من ضمن أغاني ألبوم "لمن يهمه الأمر" ، ويضم الألبوم 7 أغانى وهى "عجوز فى المدينة"، "مسافر"، و"دقى عودك"، "سوسنة"، "حبك على جبينى" وو"حنونة" و"هغنيلك".

وتعاون مصطفي قمر، فى الألبوم الجديد مع نغبة كبيرة من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمى، ولحن مصطفى قمر عدد من أغانى الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلى فى الألبوم بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.


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