أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:12 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد تقلبات جوية ارتفاع في درجات الحرارة ثم تعود تنخفض مره اخري.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.

طقس غدا الجمعة:

وأوضحت الهيئة الي البلاد طقس غدا الجمعة حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وفيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وتكون الظواهر الجوية غدًا الخميس والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة 30 % الي رعدية احيانا علي انحاء متفرقة من جنوب سيناء والبحر الأحمر، كما تكون الرياح نشيطة علي معظم انحاء البلاد.

طقس يوم السبت المقبل:

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم السبت طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية فيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة الظواهر الجوية يوم السبت المقبل، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة 20% علي السواحل الشمالية ومتوسطة 30 % الي رعدية احيانا علي انحاء متفرقة من جنوب سيناء والبحر الأحمر، كما تكون الرياح نشيطة علي معظم انحاء البلاد.

طقس يوم الأحد المقبل:

وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد طقس يوم الاحد المقبل مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلة على السواحل الشمالية بينما يكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية يوم الأحد المقبل، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة الي متوسطة علي السواحل الشمالية ومتوسطة 30 % الي رعدية احيانا علي انحاء متفرقة من جنوب سيناء والبحر الأحمر، كما تكون الرياح نشيطة علي معظم انحاء البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وتبلغ درجات الحرارة غدا الجمعة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 42 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 30.

وتسجل درجات الحرارة يوم السبت المقبل بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30.

وفيما يخص درجات الحرارة يوم الأحد المقبل بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30.

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