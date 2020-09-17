وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد معمل PCR بمستشفى المنصورة الدولي

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تفقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، سير العمل بمعمل pcr بمستشفى المنصورة الدولي.



وأعلن وكيل صحة الدقهلية، عن استقبال حوالي 13000 مواطن بالمعمل بينهم 12490 مواطن مصري و405 مواطن اجنبي و105 لاعب كرة قدم وذلك منذ ٢٧ يوليو الماضي وحتى الان.



كما أشار أن تكلفة الخدمة المعملية لتحليل فيروس كورونا: ١٢٠٠ جنيهًا للمصريين، 100 دولار لغير المصريين، وذلك بالإضافة الى مصاريف ادارية لصالح وزارة المالية، والجدير بالذكر ان المعمل يستقبل المواطنين يوميا من الساعة التاسعة صباحًا.



ويستلزم وجود المستندات المطلوبه الاتيه صورة البطاقة، صورة جواز السفر، صورة تذكرة الطيران وتكون خلال 48 ساعة.



جاء ذلك في اطار جهود وزارة الصحة في التيسير على المواطنين المسافرين للخارج وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان.

