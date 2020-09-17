وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد معمل PCR بمستشفى المنصورة الدولي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:55 م
الجولة
الجولة
محمد كشك
Advertisements
تفقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، سير العمل بمعمل pcr بمستشفى المنصورة الدولي.

وأعلن وكيل صحة الدقهلية، عن استقبال حوالي 13000 مواطن بالمعمل بينهم 12490 مواطن مصري و405 مواطن اجنبي و105 لاعب كرة قدم وذلك منذ ٢٧ يوليو الماضي وحتى الان.

كما أشار أن تكلفة الخدمة المعملية لتحليل فيروس كورونا: ١٢٠٠ جنيهًا للمصريين، 100 دولار لغير المصريين، وذلك بالإضافة الى مصاريف ادارية لصالح وزارة المالية، والجدير بالذكر ان المعمل يستقبل المواطنين يوميا من الساعة التاسعة صباحًا.

ويستلزم وجود المستندات المطلوبه الاتيه صورة البطاقة، صورة جواز السفر، صورة تذكرة الطيران وتكون خلال 48 ساعة.

جاء ذلك في اطار جهود وزارة الصحة في التيسير على المواطنين المسافرين للخارج وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان.
وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد معمل PCR بمستشفى المنصورة الدولي
وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد معمل PCR بمستشفى المنصورة الدولي
وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد معمل PCR بمستشفى المنصورة الدولي
وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد معمل PCR بمستشفى المنصورة الدولي
وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد معمل PCR بمستشفى المنصورة الدولي
وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد معمل PCR بمستشفى المنصورة الدولي
وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد معمل PCR بمستشفى المنصورة الدولي
وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد معمل PCR بمستشفى المنصورة الدولي

أخبار تهمك

الزمالك يرد على اتهام "كارتيرون"

منذ ساعتين

ألكانتارا إلى ليفربول.. تمت الصفقة

منذ أقل من ساعة

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ يوم

أخر تطورات انتقال بدر بانون والبلايلي إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على المرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك

منذ أقل من ساعة

أحمد فتحي يحسم موقفه النهائي من البقاء مع الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ أقل من ساعة

هل يرحل؟.. الكشف عن تفاصيل عقد فايلر مع الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي لضم أيوب الكعبي

منذ حوالي 6 ساعات

حسام مجدي يكتب: ضربة مدفع برشلونية تغير مسار النني وكوتينيو

منذ 41 دقيقة

صدمة من الأندلس.. برشلونة يخسر صفقة العقرب

منذ ساعتين و 53 دقيقة

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يكشف مفاجأة مدوية عن كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل احتجاز المصريين في ليبيا ودور المخابرات العامة في تحريرهم (فيديو)

منذ 18 دقيقة

تطورات مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

تفاصيل احتجاز المصريين في ليبيا ودور المخابرات العامة في تحريرهم (فيديو)

08:37 م

أحمد فتحي يحسم موقفه النهائي من البقاء مع الأهلي

08:30 م

تطورات مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

07:33 م

الزمالك يرد على اتهام "كارتيرون"

06:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر