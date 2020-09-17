المركزي الأوروبي يسمح للبنوك بزيادة نسبة الرفع المالي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:18 م
بوابة الفجر
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أعلن البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت اليوم عن العمل لفترة مؤقتة بلائحة استثنائية فيما يتعلق بنسب الرفع المالي لبنوك دول اليورو.


وأوضح البنك أن هذه اللائحة ستسمح للبنوك باستبعاد أصول معينة، مثل الودائع لدى البنوك المركزية، عند احتساب هذه النسبة التي تُعْرَف باسم leverage ratios ، وهو ما سيسمح برفع النسبة.

وذكر البنك أن هذه اللائحة سيتم العمل بها حتى 27 يونيو 2021 وتُحْسَب نسبة الرفع المالي عن طريق قياس النسبة بين أعمال البنك إجمالا، بغض النظر عن محتوى المخاطر، قياسا إلى رأسماله. ومن المنتظر اعتبارا من 28 يونيو المقبل أن يتم العودة إلى العمل بنسبة الرفع المحددة من قبل المركزي الأوروبي مرة أخرى والبالغة 3%.

وتنص اللائحة الاستثنائية على رفع هذه النسبة لتصل إلى 5.36 %.

وأرجع البنك المركزي قراره بتطبيق هذه اللائحة الاستثنائية إلى جائحة كورونا التي أثرت على كل الاقتصادات في منطقة اليورو ” على نحو غير مسبوق وبشكل عميق”، وقال إن عدم عرقلة عمل السياسة النقدية عن طريق البنوك يحظى لهذا السبب بأهمية خاصة.

وأشار البنك إلى أنه بذلك قد تحقق شرط وجود ظروف استثنائية تبرر الاستبعاد المؤقت لبعض مساهمات البنوك لدى البنوك المركزية، من حساب نسبة الرفع المالي.

ويشرف البنك المركزي الأوروبي منذ نوفمبر 2014 على أكبر المصارف ومجموعات المصارف في منطقة اليورو بشكل مباشر، ويبلغ عدد هذه البنوك في الوقت الراهن 115 مصرفا مسؤولة عن نحو 82% من أعمال السوق المصرفية في دول اليورو الـ.19.

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