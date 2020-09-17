الكويت تسجل 825 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:44 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت الكويت اليوم تسجيل 825 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 97824 حالة في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 575 حالة.

وذكرت وزارة الصحة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 94 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9338 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 724 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من المرض 87911 حالة.

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