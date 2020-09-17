تفاصيل عودة 6 مصريين اختطفوا في ليبيا

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كشف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه كان قد تم اختطاف 6 من المصريين العاملين في ليبيا بمنطقة بني وليد من قبل عصابة إجرامية، حيث تواصلوا مع أسر هؤلاء المصريين وطلبوا فدية قدرها 30 ألف دينار على كل فرد منهم.



وأوضح "شعيب"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن هؤلاء الشباب يعملون في مجال التشييد والبناء في ليبيا، منوها بأن أسر هولاء المصريين أبلغوا الأجهزة المصرية، وصدرت توجيهات من القيادة الرئاسية باستعادة هؤلاء المصريين.



وأضاف أنه تم التنسيق مع السلطات الليبية، ولم يتم الرضوخ لطلبات العناصر الإجرامية، متابعا: "لم يغمض لنا جفن حتى تم إعادتهم"، منوها بأنه عندما استقبل هؤلاء المصريين عند عودتهم أوصاهم بالعمل في مصر، خاصة وأن الدولة تنفذ عدد من المشروعات القومية، والتي توفز مزيد من فرص العمل.



ولفت إلى أنه تم القبض على بعض العناصر الإجرامية التي شاركت في اختطاف المصريين، وجاري ملاحقة الباقيين، حيث كان هناك تنسيق مع الأجهزة الليبية.

