رئيس جامعة المنصورة يتفقد التجهيزات النهائية لمركز ذوي الإعاقة



كما يتم تقديم جميع التسهيلات المتاحة لخدمة العملية التعليمية والبحث العلمى لطلاب الدراسات العليا بالإضافة إلى وحدة الاستشارات الأسرية التى سوف تقدم خدماتها للطلاب وأسرهم من داخل وخارج الجامعة كما يسعى المركز إلى الاهتمام الخاص باستيعاب المواهب المختلفة لدى الطلاب من ذوى الاعاقة وتقديم الرعاية المناسبة لدمجهم فى المجتمع الجامعى.



وتم تفقد التجهيزات النهائية بحضور الدكتور نبيل بلاط المستشار الهندسي لرئيس الجامعه، الدكتورة سماح رمضان خميس مدير المركز، الدكتورة ايمان ابو الفضل نائب مدير المركز.



وعلي صعيد اخر، أجري الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية زيارة تفقدية لمركز ومدينة شربين، تفقد خلالها محافظ الدقهلية مستشفى شربين العام إطمأن فيها على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين.



وقد شملت جولة المحافظ بالمستشفى تفقد الاستقبال، وقسم التعقيم والصيدلية،وأقسام الاشعة المقطعية والتليفزيونية، والعناية المركزة، والغسيل الكلوى، والباطنه والاطفال، والباطنه، وعناية الاطفال.



كما تفقد المحافظ قسم حضانات الاطفال، وكذا مطبخ المستشفى والمغسلة بها، وقد كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تنفيذ الازالة اللازمة لاحدى المبانى القديمة داخل المستشفى والبدء فورا فى انشاء قسم استقبال جديد مكانه للمستشفى والذى من المقرر تنفيذه بتكلفة تصل 60 مليون جنيه



كما كلف محافظ الدقهلية مدير المستشفى بترتيب واعداد اماكن انتظار لائقة بالمترددين على المستشفى وتحسين مستوى الخدمة والاهتمام بقسم الاستقبال الحالى لحين تنفيذ المبنى الجديد له عملا على راحة المرضى والمترددين،ووجه بضرورة اعادة ترتيب وتنظيم الصيدلية الخاصة بالمستشفى



وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينه شربين بتشكيل لجنه هندسية بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة للوقوف على اسباب تسريب مياة بسقف احدى الغرف بالمستشفى، وسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجتة.



وقد وجه المحافظ بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامه داخل وخارج المستشفى، وحسن استقبال المرضى والمترددين وتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية لهم، كما شملت زيارة محافظ الدقهلية بمدينة شربين تفقد العمل بالمركز التكنولوجى بمقر مجلس مدينه شربين والذى يجرى العمل به وبجميع المراكز التكنولوجية بمدن واحياء ومراكز المحافظة لاستقبال المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء.



وقد التقى المحافظ خلال الزيارة بالعديد من المواطنين واستمع الى مطالبهم واحتياجاتهم ووعد بالعمل على حلها وفقا للامكانيات المتاحة، وطالبهم المحافظ بتوعيه المواطنين المخالفين للتصالح على مخالفات البناء وذلك قبل انتهاء المده المحددة لتلقى الطلبات بالمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة.



وقد أكد محافظ الدقهلية خلال الزيارة على استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بانحاء المحافظة وايضا فى ايام العطلات " الجمعه والسبت" لتلقى طلبات التصالح من المتقدمين، مشيرا الى ضرورة بذل المزيد من الجهد من قبل جميع العاملين بملف التصالح والتيسير على المواطنين حتى اليوم الاخير للمده المحدده لتلقى الطلبات فى نهاية سبتمبر الجارى.



قام اليوم الخميس، الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطيه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية استهدفت التجهيزات النهائية لمركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة.والمركز تم إنشاؤه بشراكة مع هيئة الامديست، بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة حلم للتدريب والاستشارات، وسوف يقدم المركز جميع الخدمات المتاحه لجميع الطلاب من ذوى الاعاقه ( حركية _ بصرية _ سمعية وضعاف السمع _ توحد وجميع الاعاقات البينية والمجتمعة).وذلك من خلال وجود معامل كمبيوتر مجهزة ببرامج تناسب جميع الاعاقات، قاعات للتدريب والأنشطة المختلفة، والمكتبة الصوتية.