محمد صلاح يبدأ استعدادته مع ليفربول لمواجهة تشيلسي بالدوري الإنجليزي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:26 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
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بدأ لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول استعدادته مع الفريق لمواجهة نظيره تشيلسي فى الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره تشيلسي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة.

يذكر أن نادي ليفربول افتتح البريميرليج بفوز صعب على حساب نظيره نادي ليدز يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

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