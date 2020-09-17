تحذيرات نارية من جنرال إسرائيلي لـ "حزب الله"

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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خرج الجنرال، أمير برعم، القائد العسكري لمنطقة شمال إسرائيل ليعطي تحذيرات نارية إلى حزب الله اللبناني.

قال القائد العسكري لمنطقة شمال إسرائيل إنه ستكون هناك أيام متوترة في الشمال، محذرا حزب الله اللبناني من قتل أي جندي إسرائيلي.

وأشار برعم في مقابلة مع صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أن الوضع الأمني في منطقة الشمال يجب أن يبقى على حاله لمدة شهرين.
وأضاف "برعم": "هناك عشرات آلاف الجنود الذين يجب عليهم التأكد من عدم إرتكاب أي منهم أي هفوات، أمام مجهود حزب الله الكبير لتوجيه ضربة".

وتابع:"حاليا نحن ننجح في ذلك، لكن علينا الحرص، إذ يوجد لدينا 22 بلدة قريبة من الجدار الحدودي، وهناك مواطنون.. وفي النهاية يمكن لحزب الله أن يوجه ضربة.. هذه معركة".

ودعا برعم، الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، إلى "النزول عن الشجرة" وفق تعبيره، وحذره من أي استهداف لأي جندي إسرائيلي، مشددا على أن ذلك سيؤدي إلى تصعيد الوضع ووقوع حرب تستمر لعدة أيام على الأقل.

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