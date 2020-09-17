وزيرة الهجرة توضح أهمية زيارة الدارسين بالخارج لروضة السيدة زينب

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:22 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الوزارة قامت بإعداد مباردة للدارسين في الخارج، لإعلامهم بما يحدث على أرض مصر.

وتابعت "مكرم"، خلال حوارها مع مراسل فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن الوزارة قامت بتنظيم زيارة للشباب الدراسين في الخارج إلى وزارة الري، لشرح لهم أزمة سد النهضة، وبعد ذلك تم زيارة المجلس القومي للمرأة لإعلامهم بمشاكل المرأة، والقضايا التي تتدخل الدولة فيها لصالح المرأة، وبعد ذلك تم زيارة متحف القوت الجوية.

ولفتت إلى الوزارة عملت على الترويج للجامعات الخاصة والأهلية، وفي هذا الإطار تم تنظيم زيارة لجامعة الجلالة، واليوم تم اعداد لهم زيارة إلى العشوائيات التي تطورت مثل روضة السيدة زينب، لتكذيب كافة الشائعات في الخارج التي تتحدث بأن الدولة لا تنظر إلى المواطن البسيط.

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حذرت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، من التعامل مع أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي يدّعي صاحبه أنه من أعضاء مكتب وزيرة الهجرة، ويدعو المواطنين والمصريين بالخارج للمشاركة في محادثة سرية خاصة بوزيرة الهجرة، ثم يقوم بعد ذلك بسرقة الحساب الخاص بهم.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أنه هذه الدعوة وهمية، مؤكدة أنه تم إبلاغ الجهات الرسمية وتم بدء الإجراءات القانونية ضد صاحب الحساب.

وأهابت وزيرة الهجرة المصريين بالخارج بتوخي الحذر من أمثال هذه الحسابات والدعوات الوهمية، لافتة إلى أن وزارة الهجرة لديها الكثير من قنوات التواصل الرسمية الخاصة بها مع المصريين بالخارج سواء عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو حسابات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وما دون ذلك يجب توخي الحذر عند التعامل معه.

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