شركة إماراتية تفوز بمشروع توسيع بحيرة المنزلة المصرية

أعلنت شركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية عن فوزها بمشروع توسعة بحيرة المنزلة في جمهورية مصر العربية بقيمة 600 مليون درهم.





جاء إعلان الشركة عن المشروع الجديد بموجب افصاح نشرته على الموقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك حرصا منها على الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية المعمول به في الدولة.





وأكدت الشركة في افصاحها أن فوزها بالمشروع جاء من خلال شراكتها مع شركة التحدي المصرية الإماراتية، مشيرة إلى أن مدة العمل لتنفيذ المشروع سيستغرق نحو عامين.





وتعد شركة الجرافات البحرية الوطنية من الشركات الرائدة في أعمال التجريف واستصلاح الأراضي والانشاءات المدنية والبحرية على مستوى منطقة الشرق الأوسط .





وتظهر البيانات المالية للشركة أن إجمالي موجوداتها بلغ نحو 6.5 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من العام 2020 مقارنة مع 5.76 مليار درهم في النصف الأول من العام 2019.





وحققت الشركة أرباحا صافية بقيمة 103.5 مليون درهم تقريبا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2020 بزيادة نسبتها 53.7% مقارنة مع النصف الأول من العام 2019.