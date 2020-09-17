انطلاق مهرجان "Wedding day Egypt" ديسمبر القادم





يقام مهرجان "Wedding Day Egypt " في دورته السادسة برئاسة ميرنا شعبان وذلك في يوم ١٢-١٢-٢٠٢٠؛ وقد حقق المهرجان نجاحا كبيرا في دوراته السابقة والذي شهد حضور كوكبة كبيرة من نجوم الوسط الفني والإعلامي أهمهم المطرب محمود العسيلي والإعلامية مفيدة شيحة ورزان مغربي وأمينة شلباية وشريف مدكور والمطرب أحمد جمال وخالد عليش ومي حلمي وأخرون؛ ومن المقرر أقامته في احدي الفنادق الكبري بمصر الجديدة بحضور أشهر مصممين في مصر والوطن العربي .









ويتضمن المهرجان عدة فقرات مختلفة ومتنوعة عن الدورات السابقة لأشهر مصممين الازياء الذين يقدمون أحدث أزياء واستايلسلات موضة ٢٠٢١ تقدم لأول مرة في مصر من فساتين زفاف وسواريه وكل ما يلزم المرأة المصرية والعربية المهتمة بالموضة ويشهد المهرجان عرض تصميمات أكثر جرأة من حيث تركيب الخامة والجودة والأفكار المتميزة في الشكل والمضمون.









ويتخلل المهرجان فقرة رئيسية في المهرجان وهو إقامة معرض كبير يحتوي علي كل ما يلزم العرائس من أكسسوارات عصرية من الخطوبة الي حفل الزفاف وافضل صيحات الموضة التي تخص المرأة المصرية والعربية.









وقررت ادارة المهرجان تكريم نجوم الوسط الفني والإعلامي علي جائزة الافضل الذين تألقوا علي مدار عام ٢٠٢٠ في السينما والتليفزيون ومجال الغناء ويختتم المهرجان بحفلة غنائية لمطرب كبير له قاعدة جماهيرية كبيرة في نهاية اليوم.