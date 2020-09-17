بإطلالة كلاسيكية.. إنچي علاء تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور
الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:07 م
فايقة محمد عادل
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تحرص الكاتبة إنچي علاء، التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية، حيث شاركت جمهورها منذ قليل بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت إنچي بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية بدلة كلاسيك باللون البيچ ، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلاً علي كتفيها ، وضاعفت جمالها بميكب هادئ يبرز جمال ملامحها.
يُذكر أن الكاتبة إنجي علاء قامت بتصميم الملابس الخاصة بمسلسل "النهاية"، وأشاد بها الجمهور لما أظهرته في تصميماتها من تميز وإبداع.
وتدور أحداث مسلسل "النهاية" في إطار خيال علمي، في عام 2120، ومحاولة يوسف الشريف - الذي يعمل مهندسا - التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.
وظهرت إنچي بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية بدلة كلاسيك باللون البيچ ، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلاً علي كتفيها ، وضاعفت جمالها بميكب هادئ يبرز جمال ملامحها.
يُذكر أن الكاتبة إنجي علاء قامت بتصميم الملابس الخاصة بمسلسل "النهاية"، وأشاد بها الجمهور لما أظهرته في تصميماتها من تميز وإبداع.
وتدور أحداث مسلسل "النهاية" في إطار خيال علمي، في عام 2120، ومحاولة يوسف الشريف - الذي يعمل مهندسا - التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.
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