الشرطة العراقي يهزم الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا

وسجل سعد ناطق (14) ومازن فياض (65) هدفي الشرطة، في حين أحرز محمد المجحد (56) هدف الأهلي.





وكانت هذه المواجهة الثانية بين الفريقين في غضون ثلاثة أيام، حيث كان الأهلي حقق الفوز 1-0 يوم الاثنين ضمن الجولة الثالثة.





وحافظ الأهلي رغم الخسارة على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط للشرطة ونقطة من مباراتين للاستقلال الإيراني، حيث ضمن الأهلي التأهل إلى دور الـ16.





دخل الفريقان اللقاء بطموحات متباينة، فالأهلي يريد تأمين الصدارة بعد أن ضمن التأهل إلى دور الـ 16 من المسابقة، بينما ظهر جلياً سعي الشرطة لتعويض الخسارة في الجولة الثالثة ورد الاعتبار أمام منافسه بالإضافة للتمسك بآماله في المنافسة على التأهل.





كان الشرطة الأفضل انتشاراً في الربع ساعة الأولى، واستطاع من أول فرصة له أن يسجل هدف السبق حينما نفذ فايز عطية ركلة ركنية متقنة على رأس زميله سعد ناطق الذي ارتقى فوق الجميع وأودعها الشباك في الدقيقة 14.





وحاول الأهلي الرد على منافسه لكن رأسية مهاجمه البرازيلي لوكاس ليما وجدت حارس الشرطة أحمد باسل لها بالمرصاد (24)، ثم تسديدة هيثم عسيري التي جاءت في الشباك الجانبية للمرمى (25).





تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب مع مرور الوقت، وكاد محمد قاسم أن يضيف الهدف الثاني للشرطة حينما سدد كرة مميزة طار لها الحارس محمد العويس وأبعدها عن مرماه في الدقيقة 34.





ف يالجهة المقابلة مرر الألماني ماركو مارين كرة بينية بين مدافعي الشرطة وجدت زميله هيثم عسيري الذي راوغ الحارس لكنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث (45+2) لتأتي بعد ذلك صافرة الحكم معلنة انتهاء الشوط الأول من اللقاء.





وبعد مرور 6 دقائق على بداية الشوط الثاني سدد محمد قاسم كرة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها بنجاح الحارس محمد العويس، رد عليه هيثم عسيري الذي سدد كرة قوية أبعدها بصعوبة حارس الشرطة أحمد باسل (53).





وتسلم محمد المجحد كرة داخل منطقة الجزاء وراوغ الدفاع مسدداً الكرة بطريقة مميزة استقرت على يمين الحارس هدف التعادل لفريق الأهلي في الدقيقة 56.





عاد الشرطة للظهور من جديد بعد أن توغل خضر علي من الجهة اليمنى وعكس كرة داخل منطقة الجزاء وجدت مازن فياض الذي تابعها بهدوء في المرمى هدف التقدم الثاني في الدقيقة 65.





ومرت الدقائق المتبقية بدون خطورة حقيقة على الشباك حتى الدقيقة 85 التي سدد فيها قائد الشرطة سعد عبدالأمير كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها على مرتين حارس الأهلي محمد العويس لتنتهي بعد ذلك أحداث اللقاء بفوز مستحق للشرطة هو الأول له في البطولة.





وكانت اللجنة الفرعية لفايروس كورونا في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب قد قررت اعتبار نادي الوحدة الإماراتي منسحباً من البطولة بعد إخفاقه في السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل خوض المباريات المتبقية في المجموعة، وإلغاء جميع نتائجه في الجولتين الأولى والثانية.





وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم الأحد، حيث يلتقي الاستقلال الإيراني مع الشرطة.



