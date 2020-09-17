بيت العائلة المصرية بالإسماعيلية يكرم الأنبا مكاريوس توفيق

احتفل اليوم بيت العائلة المصرية بالإسماعيلية بعيد السيامة لنيافة الانبا مكاريوس المطران الشرفي لايبارشية الاسماعيليه للأقباط الكاثوليك في جو من الود والاحترام المتبادل وعبر جميع الحضور عن سعادتهم بجو الألفة والمحبة المتبادلة متمنيين له دوام الصحة.





وفى سياق منفصل، أفتتح نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا وأبو قرقاص مصنع الملابس الجديد بقرية ٨ لايبارشية المنيا وأبوقرقاص كما قام نيافته بافتقاد مصنع الخشب وواحة الأنبا بولا بقرية ٨.





وجدد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الدعوة إلى تحمل المسؤولية من نحو الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه مع تغير الفصول واقتراب فصل الشتاء وقبلها بدء العام الدراسي، تزداد مسؤولية الجميع نحو الوقاية من الفيروس.





جاء ذلك في بداية اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقد مساء أمس بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





وقال قداسة البابا: في بداية الاجتماع أُرحب بأصحاب النيافة الأحبار الأجلاء الموجودين معنا اليوم وكل الآباء.





وتابع مضيفا: الكنائس بدأت في الرجوع التدريجي للخدمة ونعود ننشغل بالخدمة ولكن يجب أن نظل ملتزمين بالإجراءات الوقائية، ومع بداية الشتاء وتغير الفصول. وكما أن الدولة بدأت فتح المسارح ودور السينما وقاعات المؤتمرات والفنادق بأعداد أكبر، لكن مازالت المسئولية علينا كلنا ولا أحد يظن أن الكورونا انتهت ولكنها مستمرة معنا.



