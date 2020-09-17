وزير الثقافة تقرر مراكز تنمية المواهب مجانا لذوي الهمم في القاهرة والمحافظات

قررت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اعفاء ذوى القدرات الخاصة من الدارسين بجميع فصول مركز تنمية المواهب بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور وطنطا والتابعة لدار الاوبرا المصرية من الرسوم الدراسية الخاصة بالمركز وذلك اعتبارا من الدورة الجديدة التى تبدأ فى الاول من اكتوبر المقبل.









وقالت وزير الثقافة، إن القرار يأتى فى اطار تنفيذ خطة الثقافة الخاصة برعاية النابغين من اصحاب الهمم بهدف دمجهم بشكل طبيعي في المجتمع واكتشاف واظهار امكانياتهم ، واشارت ان رعايتهم واجب تربوى واجتماعى ورسالة نبيلة تتجسد خلالها الكثير من المعانى الانسانية السامية.









كما اوضحت ان انشطة وفعاليات وزارة الثقافة المتعددة والمتنوعة المخصصة لهم شهدت اكتشاف مجموعة كبيرة من الواعدين الذين نجحوا فى التعبير انفسهم كنماذج للتحدى والاصرار وقوة الارادة ، مؤكدة دعم ومساندة الثقافة المصرية بكل قطاعاتها للمواهب الفنية والادبية منهم باعتبارهم جزء هام من نسيج الوطن .



