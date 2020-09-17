تعرف على أولى مباريات برشلونة في الدوري الإسباني

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستعد فريق برشلونة لخوض أولى مواجهاته في الدوري الإسباني الممتاز موسم 2020-2021k حيث من المقرر أن يواجه منافسه ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الممتاز.

ويلاقي برشلونة نظيره ألافيس، يوم الأحد المقبل الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، في إطار منافسات الليجا.

وينطلق اللقاء عند الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي، والثالثة بتوقيت جرينتش، على ملعب كامب نو.

ويحتل ألافيس المركز الثامن برصيد نقطة واحدة في جدول ترتيب الدوري الاسباني الممتاز، بينما يأتي برشلونة دون نقاط.

جدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة إلتشي، يوم السبت المقبل الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر، بشكل ودي، استعدادا لخوض لقاء ألافيس.

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