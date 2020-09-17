التخطيط تبدأ تدريب موظفي مطروح على الخدمات الإلكترونية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:13 م
بوابة الفجر
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 اتجه وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى محافظة مطروح فى زيارة امتدت من يوم 13 حتى اليوم الخميس 17 سبتمبر، لتدريب رؤساء المدن بالمحافظة على كيفية العمل من خلال برنامج خدمات المواطنين وبوابة خدمات المحليات الإلكترونية وذلك لتمكينهم من متابعة سير العمل بالأحياء، ورفع تقاريرهم للمحافظ.

و أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان اليوم الخميس، أن العمل على تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء يسير وفق خطة ممنهجة وموضوعة بدقة من حيث توفير التدريبات اللازمة للعاملين وتأهيلهم على تقديم الخدمات بالشكل الأمثل لرفع كفاءة المراكز والعاملين بها بالمحافظات المختلفة.

من جانبه أوضح محمد عزي، المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ أنه فى إطار التعاون مع محافظة مطروح بصدد تطوير وميكنة خدمات المواطنين بالمحافظة؛ تم تشكيل لجنة متابعة وإشراف على المراكز التكنولوجية والتى تضمنت ديوان عام محافظة مطروح والمدن الثمانية بها.

وذكر، أنه تم تدريب اللجنة على برنامج خدمات المواطنين بالمحليات وبوابة خدمات المحليات الإلكترونية، وذلك بهدف متابعة أداء وسير العمل بالمراكز والمدن والقيام باستخراج وتحليل التقارير الصادرة ورفع تقرير دوري أسبوعي للمحافظ تضمن مستوى أداء خدمات المراكز والمدن بالمحافظة.

وأشار رامى جلال، مستشار وزير التخطيط لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أن مشروع تطوير الخدمات الحكومية يهدف بشكل رئيس إلى حصول المواطن على خدمة متميزة بشكل ميسر من خلال تبسيط إجراءات الحصول عليها، بهدف تحقيق رضاء المواطن، فضلًا عن التيسير على الموظف في أداء الأعمال المكلف بها من خلال دعم بيئة العمل بالوسائل التكنولوجية، مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات المختلفة من خلال الشبكة المحلية.

 وأوضح، أنه يتم حاليًا العمل على تطوير خدمات المحليات بمحافظة الجيزة؛ على أن يتم تعميم المشروع بكل محافظات الجمهورية. 

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