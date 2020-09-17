رنا سماحة تطرح أحدث إصداراتها "نقطة ضعف "

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:56 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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طرحت الفنانة رنا سماحة، أغنيتها الجديدة "نقطة ضعف"، حيث شاركت رنا جمهورها بكوبلية من الأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت رنا علي الفيديو قائله: "أنا اللي في كل شئ سهله طبيعي أن تتحول، نقطة ضعف".


أغنية "نقطة ضعف" كلمات شادي جابر، الحان محمد فخراني، توزيع نادر حمدي، إخراج سامي بساط؛ وعلق أحد المتابعين وكتب: "حلوة أوي يا رنوش ربنا يوفقك".


وعلى صعيد آخر، شاركت الفنانة رنا سماحة في السباق الرمضاني في مسلسل "جمع سالم"، وهو من تأليف محمد ناير، إخراج إيمان الحداد، بطولة زينة، سلوى خطاب، محمد شاهين، ريم البارودي، ملك قورة، سامح الصريطي، حنان سليمان.



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