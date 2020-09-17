عاجل.. السيسي يستقبل رئيس الكونجرس اليهودي العالمي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:53 م
اللقاء
اللقاء
مارينا بشارة
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، رونالد لاودر رئيس الكونجرس اليهودى العالمى، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك بعض جوانب العلاقات المصرية الأمريكية.
 
وفي هذا السياق؛ أكد الرئيس استراتيجية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وكذا أهمية تعزيز أطر التعاون الثنائي المتبادل لتطوير هذه العلاقات في جميع المجالات، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تفرض المزيد من التنسيق والتشاور المنتظم بين البلدين الصديقين، خاصةً فيما يتعلق بدفع جهود التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تموج بها المنطقة، إلى جانب مواجهة خطر الإرهاب والفكر المتطرف.

من جانبه، أشاد لاودر بتميز العلاقات التى تجمع مصر والولايات المتحدة على مختلف الأصعدة، مثمناً فى هذا الإطار دور مصر فى إرساء السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط بقيادة السيد الرئيس، والتصدى للإرهاب والفكر المتطرف، وكذلك الجهود المقدرة للسيد الرئيس فى تعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش المشترك.

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الكونجرس اليهودي العالمي الشرق الأوسط السيسي السلام

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