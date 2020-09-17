60 مرشحا محتملا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات النواب بالقليوبية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:09 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد ضوه
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أغلقت محكمة بنها الابتدائية، مساء اليوم الخميس، باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، في اليوم الأول، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات التي جرى تقديمها اليوم 60 مرشحا، من بينهم 16 مرشحا لائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن، بـ 6 دوائر على مستوى المحافظة المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدا مخصصين للمحافظة بالبرلمان.

وجاء توزيع المرشحين على الدوائر كالتالي مركز ومدينة بنها وكفر شكر 14 مرشحا، و13 بطوخ وقها، و11 بشبرا الخيمة، و10 بقليوب والقناطر الخيرية، و6 بالخانكة والخصوص والعبور، و6 بشبين القناطر، بينهم 9 سيدات، و13 مرشحا لمستشقبل وطن، و2 للشعب الجمهورى، و2 لحماة وطن، ومرشح لكل من الوفد والحرية والجيل الديمقراطى.

وشهدت المحكمة هدوءا في الساعات الأخيرة قبيل غلق باب الترشيح وانخفاض أعداد المرشحين المتواجدين منذ الصباح الباكر، وسط تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية بين المترددين على اللجنة لتقديم طلبات الترشح. وبدأت صفحات التواصل الاجتماعى وصفحات الرشحين الرسمية، بالمحافظة في الإعلان عن الأرقام والرموز التى حصل عليها مرشحيهم بالكشوف الانتخابية وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدا للمرشحين الفردي المقاعد، وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الدائرة الأولى ومقرها مركز بنها.

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