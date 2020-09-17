مدربة علاقات أسرية توضح كيفية تأهيل الطفل للمدرسة في زمن كورونا (فيديو)

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:06 م
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قالت ريهام علام مدربة العلاقات الأسرية والتربية الإيجابية، إن تأهيل الطفل لدخول الحضانة لأول مرة أمر ضروري يعتمد في البداية على توضيح الحقيقة للطفل وأن تقول الأم لابنها أنها ستذهب وتعود مجددا.

وأضافت خلال لقاء ببرنامج 3 ستات المذاع على قناة صدة البلد، الذي يشترك في تقديمه الفنانة سلوى محمد علي والإعلامية إيمان يوسف والإعلامية سالي حماد، أن تواجد الأطفال في الحضانة بزمن كورونا يحتاج تأهيل خاص فيما يتعلق بالأخص بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وتابعت أنه من المفترض أن يتم إرسال غذاء صحي مع الأطفال وأن يتم الابتعاد تماما عن الأكلات السريعة خاصة في زمن كورونا فيجب التركيز على الخضار والفاكهة.

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