إياتا: الحجر الصحي يعيق قطاع الطيران في الشرق الأوسط وإفريقيا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر
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 دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى فرض الفحوصات الصحية بدلا من الحجر الصحي عند فتح حدودها ومطاراتها.

وتأتي دعوة إياتا بعيد فرض 7 دول جديدة منذ أغسطس الماضي إجراءات الحجر الصحي ليبلغ إجمالي عدد الدول في المنطقة التي تفرضها 35 دولة.

وقال الاتحاد في بيان صحفي اليوم، إن 88 بالمئة من المسافرين أبدوا عدم رغبتهم بالسفر في حال بقاء فرض إجراءات الحجر الصحي والتي ستؤثر على حركة المسافرين عند وصولهم إلى وجهاتهم، بحسب استبيان جديد للرأي العام حول السفر.

وقال نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في إقليم إفريقيا والشرق الأوسط قال محمد علي البكري، إن إجراءات الحجر الصحي الإلزامية التي تفرضها الدول؛ تعطل حركة المسافرين، وتعيق من تعافي قطاع الطيران.

واعتبر إجراءات الحجر الصحي بأنها قد تدمر سبل العيش للكثير من الناس، لافتا إلى إمكانية استبدالها بالفحوصات الصحية التي يمكن أن تكون وسيلة لحماية العديد من الوظائف في قطاع السياحة والسفر.

وأظهرت نتائج استبيان صادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي حول سلوكيات المسافرين إلى أن 72 بالمئة من المسافرين من دولة الإمارات أكدوا على أن النتيجة السلبية للفحص تعد بديلا عن إجراءات الحجر الصحي، وأن 80 بالمئة منهم يشعرون بأن الفيروس تحت السيطرة في الدول يعيشون فيها.
وأشار البكري إلى أن هذه الدعوة من إياتا تأتي كاستجابة إلى سياسات الحجر الصحي التي تفرضها العديد من الدول في وقت ما تزال فيه الحدود مغلقة، ويتراجع الطلب على السفر في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، مبينا أن المنطقة سجلت أكبر انخفاض على معدلات السفر في شهر تموز مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بواقع 93,7 بالمئة في أفريقيا و 95,5 في الشرق الأوسط.
وأكد أن الفحص الصحي يعد بديلا آمنا عن إجراءات الحجر الصحي وحلا لوقف الدمار الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن تداعيات فيروس كورونا.

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