التفاصيل الكاملة لمشروع "حضانتي مستقبلي"

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وقعت وزارة التضامن الإجتماعي برتوكول تعاون يهدف إلى إتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال بالحضانات من خلال المشروع القومى لتنمية الطفولة المبكرة، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبنك الإسكندرية وجمعية خير وبركة.



وتستعرض "الفجر" كافة التفاصيل حول المشروع:-



- يهدف البروتوكول إلى المساهمة فى تطوير وتحسين بيئة التعلم فى 75 قاعة بالحضانات القائمة بالجمعيات الأهلية بمحافظات الجيزة وسوهاج وأسوان.



- نسبة التحاق الأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات لا تتجاوز ال 8%.



- إطلاق مشروع "حضانتي مستقبلي" لرفع كفاءة وإعادة تأهيل 75 فصل في عدد من الحضانات بالمحافظات المستهدفة.



- تطوير بيئة التعلم فى القاعات وتحسين قدرات مقدمى الخدمة من معلمات ومديرات.



- تطوير المستوى التعليمى والتربوى والبدنى والنفسي ومهارات الأطفال الملتحقين.



- رفع مستوى الوعي والتعلم لأولياء أمور الأطفال الملتحقين ورفع قدرات أعضاء مجالس الإدارات للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة.



- إعداد قوائم الجمعيات التى تقع في المناطق الأكثر فقرًا بالمحافظات المستهدفة.



- تقوم مؤسسة ساويرس وبنك الإسكندرية بتوفير التمويل اللازم للمشروع وتقوم جمعية "خير وبركة" بتأهيل 75 فصل من الحضانات بالمحافظات الثلاث.



- يستمر العمل بهذا البروتوكول سنتين.

