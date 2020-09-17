"مياه الفيوم" تطرق أبواب قرية دوار جبلة للتأكد من استدامة الخدمة



وأضاف أن هناك حملات توعية مباشرة تتم مع الجمهور مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه جائحة كورونا كطرق الأبواب لمعرفة آراء المواطنين فى الخدمات التى تقدمها الشركة من مياه شرب وصرف صحى وقطاع تجارى وجودة مياه الشرب هذا بجانب نقل رسائل توعوية للمواطن بضرورة الحفاظ على مياه الشرب والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى وتعريفهم بالخط الساخن ١٢٥ لتلقى شكاوى المواطنين من اى تليفون أرضى وبعض التطبيقات التى تسهل على المواطن الوصول بشكواه للمسئول مباشرة والتغلب على بعض القراءات الخاطئة وتسجيلها على تطبيق قراءتى الذى تم اطلاقة مؤخرا.



بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، قامت إدارة التوعية والإعلام بحملات لطرق الأبواب بقرية دوار جبلة التابعة لمركز سنورس للتأكد والوقوف على مدى استدامة خدمات مياه الشرب ومدى انتظامها بكافة شوارع القرية على مدار اليوم.وقال اللواء هشام درة، رئيس الشركة إن ادارة التوعية والإعلام تقوم بدور محورى هام فى توعية المواطنين بقضايا المياه خاصة فى هذا التوقيت الذى يتطلب تضافر كافة الجهود من أجل الحفاظ على كل نقطة مياه من الاهدار ومواجهه كل السلوكيات الخاطئة التى ينتهجها بعض المواطنين فى التعامل مع المياه واهدارها والاسراف فيها واستخدامها فى الاغراض الغير مخصصه لها.