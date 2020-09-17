حقيقة شق طريق للسيارات داخل منطقة الأهرامات الأثرية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:39 م
أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان
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قال أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، إنه لا توجد أعمال حفر أو إنشاء طرق داخل هضبة الأهرامات الأثرية على الإطلاق، وأن مشروع تطوير هضبة الأهرامات قد انتهى منذ عام ٢٠١٩، وسيتم افتتاحه بداية عام ٢٠٢١.

جاء ذلك ردًا على ما تم تداوله البعض حول إنشاء طريقين بمنطقة هضبة الأهرامات الأثرية.

وأشار محي إلى أنه طبقًا لمشروع التطوير سيتم تخصيص سيارات كهربائية صديقة للبيئة لنقل الزائرين، حيث سيمنع دخول الأتوبيسات السياحية إلى المنطقة الأثرية للمحافظة على البيئة العامة والآثار، ولن يسمح المجلس الأعلى للآثار بأية انشاءات تضر أو تتعدى على الأثر.

وأكد محي الدين على أن أي خبر يتداول عن شق طرق داخل منطقة الأهرامات الأثرية هو عار تمامًا من الصحة، فلا توجد أية أعمال تتم داخل المنطقة الأثرية، وأية أعمال تتم خارج المنطقة الأثرية هي أعمال تمهيدية فقط.

أما الطريق الآخر المشار إليه في الصور المنشورة والذي يتضمن وجود أشجار، فهو في أراضي أهالي خارج المنطقة الأثرية والأعمال به تمت تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.

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منطقة الأهرامات الأثرية لاثار طريق الاعلي

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