اليونان تحذر تركيا من عواقب السلوكيات الاستفزازية بالمتوسط

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:47 م
بوابة الفجر
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أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن على تركيا أن تدرك أنها ستواجه عواقب لسلوكها الاستفزازي في البحر المتوسط.

  

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن "الخلاف بين بلادنا وتركيا يؤثر على أوروبا بأكملها، ولا ينبغي السماح بتحركات أحادية الجانب في منطقة حدود بحرية متنازع عليها".

 

وتابع: "لا نتمنى وقوع مواجهة حادة بين أوروبا وتركيا ولكن على الأخيرة أن تدرك أنها ستواجه عواقب لسلوكها الاستفزازي".

 

ولفت ميتسوتاكيس إلى أن "أوروبا تساند اليونان وقبرص في مواجهة تركيا وأن على أنقرة ألا تغلف دعواتها إلى الحوار بنغمة التهديد".

 

وأشار إلى أن "على تركيا الاختيار بين الانخراط في حوار بنّاء مع أوروبا أو مواصلة سلوكها الاستفزازي".

 

وشدد على أن "التحركات التركية في ليبيا مثيرة للقلق بالنسبة لنا ولبقية دول أوروبا"

 

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