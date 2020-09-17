"حماية المستهلك" يطلق حملة استدعاء لـ211 سيارة مرسيدس

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:39 م
بوابة الفجر
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أطلق جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة مرسيدس بنز حملة استدعاء 211 سيارة (عدد 111 سيارة منها  CLA class 49 و51 سيارة A  Class وB Class) ،وذلك لتعديل برنامج وحدة العدادات لوجود عيب عند تشغيل مفتاح ضوء التحذير من المخاطر لأنه قد يتم تعطيل إضاءة المفاتيح الأخري في السيارة (لوحة التبديل،لوحة التحكم العلوية،عجلة القيادة ،وما الي ذلك) ،واذا قام السائق بتشغيل المحرك أثناء تشغيل نظام ضوء التحذير من الخطر فستظل المفاتيح غير مضاءة حتي يتم إلغاء تنشيط نظام ضوء التحذير من الخطر في حالة ايقاف التشغيل .

وسوف تقوم الشركة بإجراء (الكشف والمصنعية ) دون اي نفقات إضافية علي المستهلك .

يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز علي الحفاظ على أرواح المستهلكين وسلامتهم، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتماشياً مع حرص الجهاز المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في الأسواق .

كما يدعوالجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg

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