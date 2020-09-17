الاتصالات تكشف عن آليات وطريقة الانضمام لمبادرة "مستقبلنا رقمي" (فيديو)

قال المهندس عمرو محفوظ، مساعد وزير الاتصالات للتنمية والتطوير، إن مبادرة "مستقبلنا رقمي" أطلقتها الوزارة لتدريب 100 ألف شاب على مدار عام ونصف، منوهًا بأن هذه المبادرة غير مسبوقة وتهدف لتدريب الشباب مهما كان سنه بشرط ان يكون الشاب يحمل رقم قومي.





وأضاف "محفوظ"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن بعض الشباب انضموا للمبادرة بعمر 18 عاما، واستطاعوا النجاح والحصول على شهادات بها، موضحًا أن المبادرة تركز على 3 مسارات تتمثل في تطوير المنصات، والتسويق الرقمي، ومعالجة البيانات.





وتابع مساعد وزير الاتصالات للتنمية والتطوير، أن المتدرب يحصل على شهادة كبوابة لحصوله على وظيفة، موضحًا أنه عقب الانتهاء من التدريب التقني يتم تدريب الشباب على كيفية الالتحاق بمنصات العمل الحر، وهناك اتفاقيات مع منصتين من أكبر المنصات في العالم يتم تدريب الشباب على كيفية الالتحاق بها.





وأوضح "محفوظ"، أن الشاب المتدرب يكون في منافسة مع جميع شباب العمل للحصول على فرصة عمل، مشددًا على أن هذه المبادرة مجانية مدعومة من الحكومة المصرية بالكامل، ودور الشباب الالتحاق بها فقط، منوهًا بأن آليات الالتحاق تتمثل في الدخول على الموقع الإلكتروني "مستقبلنا رقمي"، وملئ البيانات ووضع صورة بطاقة الرقم القومي، واختيار المسار المطلوب الالتحاق به؛ ليبدأ في أخذ الكورسات اللازمة.





وكشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال تصريحات إعلامية سابقة، عن تفاصيل مبادرة "مستقبلنا رقمي"، مشيرا إلى أنها تستهدف تدريب 100 ألف شاب.





وقال "طلعت"، إن معايير الاختيار تتم على ثلاث مستويات المبتدئ والمتوسط والمتخصص، وكل شخص يحق له الدخول واجتياز الاختبارات.





وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن منصة مصر الرقمية، تم إطلاقها بعد مشروع درع مصر الفيدرالي، وهي محمية ومؤمنة ولا يستطيع أحد اختراقها.





وأوضح أن تم رفع شبكة البنية المعلوماتية في مصر خلال عام 2019 بمبلغ مليار و600 مليون دولار، ومصر الآن في المرحلة الثانية لرفع البنية المعلوماتية بمبلغ 400 مليون دولار، مؤكدًا أن كل ذلك يخد العملية التعليمة وطلاب المدارس.



