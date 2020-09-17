2.343 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية في يوليو الماضي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:07 م
بوابة الفجر
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علنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، عن تراجع حجم واردات مصر غير البترولية خلال شهر يوليو الماضي نحو 36% لتسجل 2.343 مليار دولار ، مقابل 4.239 مليار دولار خلال نفس الشهر من 2019.

وأوضحت الهيئة ، انخفاض في واردات 12 قطاع تصدرها واردات "الغزل والنسيج" بانخفاض ملحوظ ليسجل قيمة 178 مليون دولار خلال يوليو الماضي مقارنة ينحو 344 مليون دولار في يوليو 2019، بنسبة تراجع بلغت 48%، كما تراجعت واردات "الصناعات اليدوية" بنحو 47% لتسجل 22 مليون دولار مقابل 42 مليون دولار.

وأشارت إلى تراجع واردات " السلع الهندسية والإلكترونية” بنحو 44% لتسجل 1.109 ملياردولار مقابل 1.987 مليار دولار ، كما انخفضت واردات "الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية"بنحو 43 % لتبلغ 11 مليون دولار مقابل 20 مليون دولار.

وسجلت واردات "مواد البناء" تراجعا بنحو 40% لتبلغ 559 مليون دولار مقابل 936 مليون دولار، وإنخفضت واردات "المنتجات الكيماوية والأسمدة" بنحو 36% خلال يوليو الماضي مسجلة 689 مليون دولار مقابل 1.080 مليار دولار في يوليو 2019.

ونوهت إلى تراجع واردات كلا من الاثاث، الصناعات الطبية، الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، الحاصلات الزراعية،الصناعات الغذائية، المفروشات، الملابس الجاهزة.

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