استمرار مأمورية الأحوال المدنية بالعلمين الجديدة لإستخراج "الرقم القومي"

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:35 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصل قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية العمل فى إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين بمدينة العلمين الجديدة، من خلال إيفاد مأمورية قانونية وفنية للتيسير عليهم وعدم تحملهم تكاليف ومشقة الإنتقال، حرصًا من وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للمساهمة في إنتظام العمل بالمشروعات القومية إستمرارًا لمسيرة التنمية التى تشهدها البلاد على كافة الأصعدة.

وقد تم التنسيق وجهاز المدينة لتجهيز مقاعد إنتظار ومظله لوقاية المترددين من حرارة الشمس وكذا لافتات توعية بالتباعد الإجتماعى وإرتداء الكمامات الطبية حفاظًا على سلامة العاملين والمترددين على مقر المأمورية.

ولاقى ذلك قبولًا وإستحسانًا من العاملين بالمدينة، مُشيدين بجهود الوزارة فىغ هذا الشأن، ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مراعاة البعد الإجتماعي والإنساني للمواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات للتيسير عليهم ومساعدتهم فى إستخراج أوراقهم الثبوتية.

وجاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، ونظرًا لما تشهده مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مرسى مطروح من مشروعات عملاقة يقوم بتنفيذها عدد كبير من العاملين الحرفيين، وإحتياج بعضهم لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي.

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بطاقات العلمين الجديدة الداخلية الأحوال المدنية

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