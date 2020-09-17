ميسي أقوي من القضاء.. الأرجنتيني يكسب معركة قضائية على طريقة الأهلي والزمالك

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني انتصارًا قضائيًا جديدًا قد أستمر فترة كبيرة داخل جدار محكمة العدل الأوروبية.





ووفقاً لموقع " البرنابيو " فإن المحكمة قد حكمت منذ ساعات،بأحقية ميسي في تسجيل اسمه كعلامة تجارية، بعد اعتراض شركة إسبانية تحمل نفس الاسم “Messi”.





وكان ميسي قد واجه أعتراض في عام 2011 بأستخدام أسمة كعلامة تجارية للملابس والمعدات الرياضية في الاتحاد الأوروبي لكن قد لاقي رفض شديد بسبب وجود علامة تجارية تحمل نفس الاسم.





وقامت محكمة العدل تأييد الحكم الصادر من المحكمة العامة في عام 2018، بأن شهر اللاعب تحول دون حدوث أي تعارض مع العلامة التجارية الأخرى.



