إصابة جديدة في صفوف الهلال السعودي بفيروس كورونا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:28 م
الهلال السعودي
الهلال السعودي
وكالات
Advertisements
أكد نادي الهلال السعودي إصابة لاعبه المميز ياسر الشهراني بفيروس كورونا المستجد مساء أمس الأربعاء.

وتبين إصابة الشهراني بفيروس كورونا خلال الفحوصات الدورية التي يجريها الفريق لجميع منتسبيه ليتأكد غياب اللاعب عن المواجهة أمام باختاكور الاوزبكي مساء اليوم الخميس في قطر ضمن فعاليات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وأشار الهلال إلى أن الشهراني خضع للعزل الطبي، وفقاً للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويتصدر الهلال المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية.

أخبار تهمك

"التعليم" تكشف أسعار مجموعات التقوية.. وتزف خبرا سارا للمدرسين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بعد رحيل كارتيرون.. القلق يضرب الأهلي بسبب فايلر

منذ ساعة

أخر تطورات انتقال بدر بانون والبلايلي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

نجم ريال مدريد يودع زملائه قبل الرحيل

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي لضم أيوب الكعبي

منذ ساعتين

مفاجأة.. مدرب مارسيليا السابق يدخل دائرة إهتمام الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ يوم

خليفة كارتيرون.. 3 مدربين كبار على طاولة الزمالك

منذ ساعة

ميسي أقوي من القضاء.. الأرجنتيني يكسب معركة قضائية على طريقة الأهلي والزمالك

منذ نصف ساعة

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن عدوى كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إعلامي سعودي يفتح النار على كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة المقبلة في الدوري المصري

منذ نصف ساعة

عاجل.. إصابة أحمد حجازي في تدريبات وست بروميتش ألبيون

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صدام مُنتظر بين الكانتارا وصلاح

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:02 م

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي لضم أيوب الكعبي

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

01:30 م

خليفة كارتيرون.. 3 مدربين كبار على طاولة الزمالك

03:58 م

أخر تطورات انتقال بدر بانون والبلايلي إلى الأهلي

02:12 م

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

10:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر