بعد زيارة العناني لأرمينا.. وصول أولي رحلات الشارتر منها لشرم الشيخ

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:22 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
استقبلت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء اليوم الخميس أولي رحلات الطيران المنخفض التكلفة من أرمينيا وعلى متنها ٧٠ سائحًا، من بينهم ١٠ من ممثلي وسائل الإعلام السياحي بأرمينيا.

يأتي ذلك في إطار استئناف رحلات الطيران من أرمينيا إلى مصر بدءً من اليوم، بواقع رحلتين أسبوعيا وذلك بالتنسيق مع شركة Air Cairo.

وقد قام مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ باستقبال السائحين والترحيب بهم وتقديم كافة التسهيلات والهدايا التذكارية لهم.

وقد أشاد ممثلي وسائل الاعلام السياحي بأرمينيا والذين جاءوا علي هذه الرحلة بالاجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل مطار شرم الشيخ، كما أعربوا عن سعادتهم بحسن الاستقبال والترحيب بهم منذ لحظة وصولهم لمدينة شرم الشيخ، لافتين الي انهم سينقلون كل هذا الي شعبهم من خلال كتاباتهم ورسائل الطمأنينة ليتخذ المواطنين الارمن قرار السفر خاصة الي مدينة شرم الشيخ.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كان قد قام بزيارة خاطفة، أول أمس، إلى العاصمة الأرمينية يريفان، أثناء توجهه الي العاصمة الجورجية تبليسي لحضور الدورة ال 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

وكان وزير السياحة والآثار قد التقى في العاصمة الأرمينية يريفان بـ 30 من مسئولي كبري منظمي الرحلات والشركات السياحة، وممثلي وسائل الإعلام ووكالات الأنباء؛ حيث استعرض تجربة مصر الناجحة في استئناف الحركة السياحية الوافدة اليها في ظل تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التى اتخذتها مصر لاستئناف حركة السياحة الوافدة إليها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدينة شرم الشيخ رحلات اجراءات احترازيه أرمينيا

أخبار تهمك

مفاجأة.. مدرب مارسيليا السابق يدخل دائرة إهتمام الزمالك

منذ ساعة و نصف

"التعليم" تكشف أسعار مجموعات التقوية.. وتزف خبرا سارا للمدرسين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن عدوى كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة أحمد حجازي في تدريبات وست بروميتش ألبيون

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي لضم أيوب الكعبي

منذ أقل من ساعتين

رئيس برشلونة على أعتاب الرحيل بالعافية

منذ حوالي 3 ساعات

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم ريال مدريد يودع زملائه قبل الرحيل

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بعد رحيل كارتيرون.. القلق يضرب الأهلي بسبب فايلر

منذ أقل من ساعة

أخر تطورات انتقال بدر بانون والبلايلي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

خليفة كارتيرون.. 3 مدربين كبار على طاولة الزمالك

منذ ساعة

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة المقبلة في الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. صدام مُنتظر بين الكانتارا وصلاح

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ يوم

عاجل.. إعلامي سعودي يفتح النار على كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"برلمانية": المقاصد السياحية المصرية آمنة وتحظى بنسبة طلب مرتفعة

يونس المصري: ندرس تنفيذ رحلات مباشرة من أرمينيا إلى مطار سفنكس

شاهد.. ردود فعل السياح البريطانيين بعد عودتهم إلى شرم الشيخ

5 مشاهد من أول أيام عودة حركة الطيران.. وهذا رأي السياح

وزير السياحة والآثار يتابع الإجراءات الاحترازية بمركب سياحي بشرم

الغردقة تستقبل أول رحلة طيران من المجر

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:02 م

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي لضم أيوب الكعبي

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

01:30 م

خليفة كارتيرون.. 3 مدربين كبار على طاولة الزمالك

03:58 م

أخر تطورات انتقال بدر بانون والبلايلي إلى الأهلي

02:12 م

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

10:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر