ميس حمدان تعلن عن تعاقدها مع نصر محروس علي أغنية "صح صح"

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:12 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعلنت الفنانة ميس حمدان، عن تعاقدها مع نصر محروس علي إنتاج أغنية خليجية لها، حيث نشرت فيديو يجمعهما عبر حسابها بموقع إنستجرام وكتبت : سعيدة جداً جداً بالتعاون مع المنتج الكبير صانع النجوم الأستاذ نصر محروس، في الأغنية الخليجية "صح صح"، وإن شاء الله تكون فاتحة خير وتعاون مثمر وربنا يكتبلنا النجاح.

وتابعت قولها: إن شاء الله الأغنية سيتم طرحهت بعد أيام ويارب تعجب كل المتابعين في الخليج والمغرب العربي والوطن العربي.


وهنأها الكثير من متابعيها منهم الفنان محمد مكاوي وكتب :" مبروك يا ميس " ، أغنية "صح صح" من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.


وفي سياق آخر، شاركت ميس حمدان مؤخرًا في مسلسل "ونسني"، وهو من إخراج رامي رزق الله، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر فرج، بطولة أحمد سلطان، محمود الليثي، حازم إيهاب، سارة درزاوي، بسنت شوقي، هنا غنيم



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