مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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ينتظر عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز حول العالم انطلاق الجولة الثانية من مسابقة البريميرليج لموسم 2020/2021، بعد أن شهدت الجولة الأولى إثارة كبيرة.

وشهدت الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز إثارة ومتعة كبيرة وانتهت بتصدر نادي أرسنال لجدول ترتيب المسابقة بأول ثلاث نقاط وبفارق الأهداف.

وستنطلق منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل 19 سبتمبر وستلعب يومها 4 مباريات من الأسبوع.

ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة الثانية من البريميرليج يوم السبت المقبل:

إيفرتون × وست بروميتش 1.30 ظهرا بتوقيت القاهرة
ليدز يونايتد × فولهام 4.00 عصرا
مانشستر يونايتد × كريستال بالاس 6.30 مساءا
أرسنال × وست هام يونايتد 9.00 مساءا

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