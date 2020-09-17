تعطل الطريق الزراعي في طوخ بسبب تصادم 3 سيارات (صور)

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تعطلت الحركة المرورية على الطريق الزراعي، اليوم الخميس، أمام قرية شبرا هارس دائرة مركز شرطة طوخ، اثر اصطدام سيارة نقل محمله بمياه غازية بثلاث سيارات ما أسفر عن سقوط الحمولة على الطريق، وإصابة شخص واحد، وانتقلت أجهزة الأمن، وجرى رفع كراتين المياه من عرض الطريق وإعادة فتحه مرة أخرى بعد تعطل ساعة.



تلقى العميد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا بتعطل الطريق الزراعي، أمام قرية شبرا هارس زمام قرية ترسا دائرة مركز طوخ.



وانتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث طوخ، وإيهاب مهدى رئيس الوحدة المحلية بترسا، وتبين أن سيارة تابعه لإحدى الشركات محملة بمياه غازية، بسبب السرعة اختلت عجلة القيادة في يد قائدها، واصطدمت بسيارتين ميكروباص وملاكي، وسقطت الحمولة على الطريق اتجاه بنها – القاهرة، وتعطلت الحركه المرورية لمدة ساعة، وجرى استخدام لودر الوحدة في فتح الطريق برفع كراتين المياه، وأسفر الحادث عن إصابة شخص واحد، وجرى نقله للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة.