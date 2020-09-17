محافظ قنا: تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء بنسبة 25%

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أصدر اللواء اشرف الداودي محافظ قنا القرار رقم 323 لسنة 2020م بتخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء بنسب تصل الي 25%، مراعاة لكافة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأبناء محافظة قنا وتخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين وتحفيزًا لهم على تقنين أوضاعهم.



وأكد أن هذا القرار جاء وفقا لما انتهت إليه اللجنة المُشكلة بقرار المحافظ رقم 225 لسنة 2020 م، مضيفا أن هذا القرار يسري علي المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية وقاموا بسداد جدية التصالح.





وشدد الداودي علي استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بمختلف مدن المحافظة لتلقى طلبات التصالح طوال أيام الأسبوع والاجازات الرسمية، لافتًا الي زيادة عدد العاملين بالمراكز لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، موجها ً رؤساء الوحدات المحلية بتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين وبذل أقصى جهد لمساعدتهم علي إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر.



وناشد الداودي المواطنين من أبناء المحافظة بسرعة التقدم للتصالح علي مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحدد لها 30 من شهر سبتمبر الجاري، مؤكدا علي ان قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق اوضاعهم قانونيا بالتصالح.

