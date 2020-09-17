محافظ قنا: تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء بنسبة 25%

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:53 م
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
Advertisements
أصدر اللواء اشرف الداودي محافظ قنا القرار رقم 323 لسنة 2020م بتخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء بنسب تصل الي 25%، مراعاة لكافة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأبناء محافظة قنا وتخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين وتحفيزًا لهم على تقنين أوضاعهم.

وأكد أن هذا القرار جاء وفقا لما انتهت إليه اللجنة المُشكلة بقرار المحافظ رقم 225 لسنة 2020 م، مضيفا أن هذا القرار يسري علي المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية وقاموا بسداد جدية التصالح.


وشدد الداودي علي استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بمختلف مدن المحافظة لتلقى طلبات التصالح طوال أيام الأسبوع والاجازات الرسمية، لافتًا الي زيادة عدد العاملين بالمراكز لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، موجها ً رؤساء الوحدات المحلية بتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين وبذل أقصى جهد لمساعدتهم علي إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر.

وناشد الداودي المواطنين من أبناء المحافظة بسرعة التقدم للتصالح علي مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحدد لها 30 من شهر سبتمبر الجاري، مؤكدا علي ان قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق اوضاعهم قانونيا بالتصالح.
محافظ قنا: تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء بنسبة 25%
محافظ قنا: تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء بنسبة 25%

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخالفات قيمة التصالح قنا البناء

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة المقبلة في الدوري المصري

منذ نصف ساعة

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن عدوى كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صدام مُنتظر بين الكانتارا وصلاح

منذ أقل من ساعتين

رئيس برشلونة على أعتاب الرحيل بالعافية

منذ حوالي 3 ساعات

أخر تطورات انتقال بدر بانون والبلايلي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مفاجأة.. مدرب مارسيليا السابق يدخل دائرة إهتمام الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إعلامي سعودي يفتح النار على كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

خليفة كارتيرون.. 3 مدربين كبار على طاولة الزمالك

منذ ساعة

"التعليم" تكشف أسعار مجموعات التقوية.. وتزف خبرا سارا للمدرسين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة أحمد حجازي في تدريبات وست بروميتش ألبيون

منذ حوالي 3 ساعات

نجم ريال مدريد يودع زملائه قبل الرحيل

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ يوم

بعد رحيل كارتيرون.. القلق يضرب الأهلي بسبب فايلر

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي لضم أيوب الكعبي

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال إجازة عيد الأضحى بأسيوط

مواطنو كفر الشيخ يقبلون بشكل كبير على تقديم طلبات التصالح (صور)

محافظ المنيا: المراكز التكنولوجية استقبلت 38 ألف طلبا للتصالح في مخالفات البناء

إزالة مبنيين مخالفين بحي الجنوب في بورسعيد

محافظ المنيا: 45 ألف تقدموا للتصالح من إجمالي 110 آلاف مخالفة بناء

كيف تدخلت الحكومة لتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء؟

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:02 م

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي لضم أيوب الكعبي

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

01:30 م

خليفة كارتيرون.. 3 مدربين كبار على طاولة الزمالك

03:58 م

أخر تطورات انتقال بدر بانون والبلايلي إلى الأهلي

02:12 م

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

10:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر