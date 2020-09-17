تأجيل محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار السابق بتهمة الكسب غير المشروع

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:47 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة "عمرو.ا.ا" مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقا، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة لجلسة 13 أكتوبر للاطلاع على التقرير. 

صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وتامر محمد رياض وهيثم محمود وأمانة وائل عبد المقصود. وشريف محمد علي.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، حيث إنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس ـ محافظة القاهرة بصفته من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ـ مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الاستثمار ـ حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيه، بسبب استغلاله لنفوذه وظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك في تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.

أخبار تهمك

كيليان مبابي يحرم ريال مدريد من صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إعلامي سعودي يفتح النار على كارتيرون

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

منذ حوالي 5 ساعات

نجم ريال مدريد يودع زملائه قبل الرحيل

منذ ساعة و 16 دقيقة

أخر تطورات انتقال بدر بانون والبلايلي إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"التعليم" تكشف أسعار مجموعات التقوية.. وتزف خبرا سارا للمدرسين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. مدرب مارسيليا السابق يدخل دائرة إهتمام الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ يوم

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي لضم أيوب الكعبي

منذ أقل من ساعة

مدرب الزمالك (1).. العبقري "فيريرا" صاحب الثنائية وحلم الجماهير البيضاء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صدام مُنتظر بين الكانتارا وصلاح

منذ ساعة الا ربع

رئيس برشلونة على أعتاب الرحيل بالعافية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن عدوى كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة أحمد حجازي في تدريبات وست بروميتش ألبيون

منذ ساعتين

الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن أزارو

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:02 م

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي لضم أيوب الكعبي

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

01:30 م

نجم ريال مدريد يودع زملائه قبل الرحيل

02:41 م

أخر تطورات انتقال بدر بانون والبلايلي إلى الأهلي

02:12 م

عاجل.. صدام مُنتظر بين الكانتارا وصلاح

03:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر