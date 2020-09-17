تأجيل محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار السابق بتهمة الكسب غير المشروع

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة "عمرو.ا.ا" مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقا، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة لجلسة 13 أكتوبر للاطلاع على التقرير.





صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وتامر محمد رياض وهيثم محمود وأمانة وائل عبد المقصود. وشريف محمد علي.



