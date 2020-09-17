اشتعال ألعاب نارية في متجر بمحطة وقود غازية بأمريكا

شهدت مدينة ديترويت الأمريكية، اليوم الخميس، إقدام شخص مجهول الهوية على وضع صندوق يحتوي على ألعاب نارية داخل متجر في محطة للوقود الغازي، قبل أن يقوم بإشعال الفتيل والهروب من المكان.

وكشفت الشرطة الأمريكية، أن الحادث وقع يوم الخميس 3 سمبتمر، ونشرت مقطع فيديو للشخص الذي قام بالواقعة وبعض الصور له التقطت عبر كاميرا المراقبة في المخزن، مطالبة المواطنين بالتعرف على المشتبه به وتقديمه للعدالة.

وأضافت الشرطة الأمريكية، الألعاب النارية تسببت في إتلاف سقف المتجر وبعض الأضرار المادية، دون وقوع إصابات، ولم تصل إلى محطة تعبئة الوقود نفسها.