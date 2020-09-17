خليفة كارتيرون.. 3 مدربين كبار على طاولة الزمالك

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:58 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن المرشحين لتولي تدريب الزمالك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي فسخ عقده مؤخرًا مع النادي.

 

وقال عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "المرشحين لتدريب نادي الزمالك هم البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وهو المرشح الأقوى".

 

وأضاف:" المرشح الثاني هو الفرنسي سباستيان ديسابر، والاسم الثالث هو جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأبيض السابق، لكن استبعد التعاقد معه، والاتجاه نحو فيريرا أو ديسابر".

 

وأكمل: "الأهلي والزمالك ناديين كبيرين، ولا يتأثران برحيل أي لاعب أو مدرب مطلقا".

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