تراجع سوق السيارات الأوروبية بنسبة 18.9% في أغسطس

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:24 م
بوابة الفجر
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تراجعت سوق السيارات الأوروبية التي تضررت في الربيع بسبب الأزمة الصحية، من جديد بنسبة 18.9 في المائة خلال عام واحد في أغسطس، في إشارة إلى بطء وصعوبة انتعاش القطاع، بحسب "الفرنسية".

كان أداء المجموعات الفرنسية في الشهر الماضي أسوأ بقليل من المتوسط. وتراجعت مجموعة رينو التي تضم خمسة علامات هي ألبين وداسيا ولادا ورينو-سامسونغ موتورز بنسبة 24.7 في المائة في مبيعاتها مقارنة بشهر أغسطس 2019، بينما سجلت الشركة المنافسة لها "بي أس أ" (التي تضم تسليمات بيجو وسيتروين ودي إس وأوبل وفوكسهول) انخفاضًا بنسبة 20.8 في المائة، بحسب بيان لجمعية الشركات الأوروبية لصناعة السيارات.

بعد تراجع مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 55.1 في المائة في مارس، و 76.3 في المائة في أبريل، ثم 52.3 في المائة في مايو بسبب الحجر وإغلاق محلات بيع السيارات، يواجه السوق الأوروبي صعوبة في التعافي من عواقب وباء كوفيد-19.

ويمثل أغسطس تدهوراً مقارنة بشهر يوليو، عندما انخفض بنسبة 5.7 في المائة فقط خلال عام واحد، مستفيدًا من إجراءات الانعاش الحكومية في عدة دول أوروبية، بينها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.

في الأشهر الثمانية الأولى من العام، تم بيع 6.12 مليون سيارة خاصة جديدة فقط في الاتحاد الأوروبي، أي أقل بنحو 2.9 مليون عن نفس الفترة في العام الماضي.

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