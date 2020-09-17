طلاب المرحلة الثالثة يسجلون رغباتهم بجامعة كفر الشيخ (صور)

يواصل مكتب التنسيق الرئيسي ومعامل التنسيق الإلكتروني لتنسيق الثانوية العامة بجامعة كفر الشيخ، استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، المرحلة الثالثة وتشمل" بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الناجحين في الدور الثاني.





وجاء ذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت من هنا ، خلال الفترة من اليوم ولمدة خمسة أيام تنتهي يوم الإثنين الموافق 2192020م لتسجيل رغباتهم طبقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والإجابة على استفساراتهم بشأن تسجيل رغبات التحاقهم بالجامعات مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من الحرص على التباعد وارتداء الكمامات للوقاية.





وأوضحت الدكتور أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية والمشرف العام على مكتب التنسيق الرئيسي ومعامل التنسيق الإلكتروني لتنسيق الثانوية العامة بالجامعة، أن مكتب التنسيق بالجامعة شهد إقبال من طلاب المرحلة الثالثة والتي تشمل" بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدورالثاني" لتسجيل رغباتهم واللاستفسارعن أعمال التنسيق وأليات اختيار الرغبات بالشكل الصحيح.





وأشارت شاكر، إلى التزام جميع الطلاب المتقدمين للتنسيق بالإجراءات الاحترازية والوقائية تنفيذا لخطة الجامعة.

وصرح رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورعبدالرازق دسوقي أن إدارة الجامعة وضعت خطة لتسجيل تنسيق الجامعات للعام الجامعي 2020-2021 م خلال مراحل التنسيق لإستقبال رغبات الطلاب وتم تجهيز المعامل والقاعات التي ستقدم خدمات مكتب التنسيق من خلال أجهزة الحاسب الآلي داخل قاعات مكتب التنسيق في كلية التربية النوعية.





ووجه الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، بتوفير سبل الدعم والرعاية للطلاب خلال تسجيل رغباتهم مع تواجد المختصين للإجابة على استفسارات الطلاب وتقديم الدعم والتسهيلات لهم تيسيرًا علي أبنائنا الطلاب خلال الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.





وشدد بضرورة التزام جميع المتواجدين بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات اللازمة للأشخاص والمستخدمة فى تطهير الأماكن والأجهزة خلال فترة تسجيل الرغبات حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيمها.



