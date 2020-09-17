طلاب المرحلة الثالثة يسجلون رغباتهم بجامعة كفر الشيخ (صور)

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:25 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements
يواصل مكتب التنسيق الرئيسي ومعامل التنسيق الإلكتروني لتنسيق الثانوية العامة بجامعة كفر الشيخ، استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، المرحلة الثالثة وتشمل" بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الناجحين في الدور الثاني.

وجاء ذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت من هنا، خلال الفترة من اليوم ولمدة خمسة أيام تنتهي يوم الإثنين الموافق 2192020م لتسجيل رغباتهم طبقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والإجابة على استفساراتهم بشأن تسجيل رغبات التحاقهم بالجامعات مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من الحرص على التباعد وارتداء الكمامات للوقاية. 

وأوضحت الدكتور أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية والمشرف العام على مكتب التنسيق الرئيسي ومعامل التنسيق الإلكتروني لتنسيق الثانوية العامة بالجامعة، أن مكتب التنسيق بالجامعة شهد إقبال من طلاب المرحلة الثالثة والتي تشمل" بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدورالثاني" لتسجيل رغباتهم واللاستفسارعن أعمال التنسيق وأليات اختيار الرغبات بالشكل الصحيح.

وأشارت شاكر، إلى التزام جميع الطلاب المتقدمين للتنسيق بالإجراءات الاحترازية والوقائية تنفيذا لخطة الجامعة.
وصرح رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورعبدالرازق دسوقي أن إدارة الجامعة وضعت خطة لتسجيل تنسيق الجامعات للعام الجامعي 2020-2021 م خلال مراحل التنسيق لإستقبال رغبات الطلاب وتم تجهيز المعامل والقاعات التي ستقدم خدمات مكتب التنسيق من خلال أجهزة الحاسب الآلي داخل قاعات مكتب التنسيق في كلية التربية النوعية. 

ووجه الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، بتوفير سبل الدعم والرعاية للطلاب خلال تسجيل رغباتهم مع تواجد المختصين للإجابة على استفسارات الطلاب وتقديم الدعم والتسهيلات لهم تيسيرًا علي أبنائنا الطلاب خلال الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وشدد بضرورة التزام جميع المتواجدين بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات اللازمة للأشخاص والمستخدمة فى تطهير الأماكن والأجهزة خلال فترة تسجيل الرغبات حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيمها.

وأشاد رئيس الجامعة، بالإلتزام بالإجراءات الصحية وتنفيذ التدابيرالوقائية والتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية ومعايير السلامة التي اتخذتها إدارة الجامعة والتزاما وتنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.
طلاب المرحلة الثالثة يسجلون رغباتهم بجامعة كفر الشيخ (صور)
طلاب المرحلة الثالثة يسجلون رغباتهم بجامعة كفر الشيخ (صور)
طلاب المرحلة الثالثة يسجلون رغباتهم بجامعة كفر الشيخ (صور)
طلاب المرحلة الثالثة يسجلون رغباتهم بجامعة كفر الشيخ (صور)
طلاب المرحلة الثالثة يسجلون رغباتهم بجامعة كفر الشيخ (صور)
طلاب المرحلة الثالثة يسجلون رغباتهم بجامعة كفر الشيخ (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تنسيق المرحلة الثالثة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة أحمد حجازي في تدريبات وست بروميتش ألبيون

منذ ساعتين

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. صدام مُنتظر بين الكانتارا وصلاح

منذ ساعة الا ربع

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن عدوى كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ يوم

الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن أزارو

منذ حوالي 7 ساعات

نجم ريال مدريد يودع زملائه قبل الرحيل

منذ ساعة و 18 دقيقة

مدرب الزمالك (1).. العبقري "فيريرا" صاحب الثنائية وحلم الجماهير البيضاء

منذ أقل من ساعتين

أخر تطورات انتقال بدر بانون والبلايلي إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

رئيس برشلونة على أعتاب الرحيل بالعافية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

كيليان مبابي يحرم ريال مدريد من صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إعلامي سعودي يفتح النار على كارتيرون

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي لضم أيوب الكعبي

منذ أقل من ساعة

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. مدرب مارسيليا السابق يدخل دائرة إهتمام الزمالك

منذ نصف ساعة

"التعليم" تكشف أسعار مجموعات التقوية.. وتزف خبرا سارا للمدرسين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:02 م

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي لضم أيوب الكعبي

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

01:30 م

نجم ريال مدريد يودع زملائه قبل الرحيل

02:41 م

أخر تطورات انتقال بدر بانون والبلايلي إلى الأهلي

02:12 م

عاجل.. صدام مُنتظر بين الكانتارا وصلاح

03:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر