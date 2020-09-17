استقرار معدل البطالة في هونج كونج عند 6.1 % في أغسطس

ظل معدل البطالة في هونج كونج عند 6.1 % في أغسطس، حيث استمرت معاناة الشركات في المدينة وسط الركود الذي طال مداه والقيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.





وجاء معدل البطالة في الفترة من يونيو إلى أغسطس أقل من متوسط يبلغ 6.3 % لتوقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة بلومبرج للأنباء.





ويأتي هذا بعد انخفاض مفاجئ في معدل البطالة في تموز/يوليو بعد تسعة أشهر متتالية من الزيادة وفقا لـ "الألمانية".





ونما إجمالي التوظيف بنحو 3400 شخص ليصل إلى 3.64 مليون شخص في آب/أغسطس، في حين زادت القوة العاملة أيضا بنحو 9300 إلى 3.89 مليون شخص مع بحث المزيد من الأشخاص عن العمل وعثور البعض عليه .





وارتفع عدد العاطلين عن العمل بشكل طفيف إلى 248 ألفا و300 شخص. وقفز معدل البطالة إلى 3.8 % مقابل 3.5 % في الفترة السابقة.





ومع ذلك، قد تكون هناك بعض الأخبار الإيجابية في الأفق. حيث بدأت الموجة الأحدث من تفشي فيروس كورونا في هونج كونج تتباطأ في نهاية أغسطس، ورفعت الحكومة هذا الشهر تدريجيا إجراءات التباعد الاجتماعي التي ضغطت على المطاعم والمتاجر.



