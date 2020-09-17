عاجل.. صدام مُنتظر بين الكانتارا وصلاح

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:13 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس مفاجأة من العيار الثقيل بعد إقتراب ليفربول من حسم صفقة الإسباني تياجو ألكانتارا قادماً من صفوف بايرن ميونخ الألماني.


وقالت شبكة " ذا أثلتيك " الإنجليزية أن قيمة إنتقال متوسط ميدان العملاق البافاري ستصل إلى 30 مليون جنية إسترليني في الوقت الذي إشترط فيه ألكانتارا الحصول على راتب إسبوعي كبير يصل إلى 200 ألف جنية إسترليني.


ويُعتبر هذا المبلغ من الشروط التي رفض الكانتارا الرحيل إلى ليفربول قبل الحصول عليه حيث سيكون عقده ساري مع الريدز فور الموافقة على عرضه لمدة ثلاثة أو أربعة سنوات بالتنسيق مع إدارة بايرن ميونخ.


وفي حالة كانت التكهنات صحيحة فإن هذا الراتب سيكون مساوي لما يحصل عليه النجم الدولي المصري محمد صلاح الذي يُعتبر أعلى لاعبي ليفربول أجراً وهو ما سيُشكل صدام كبير بين الثنائي حيث يرغب الفرعون المصري في الإنفراد بقائمة الأغلى في الفريق.


وسيصل الكانتارا إلى لندن من أجل الخضوع للفحوصات الطبية تمهيداً لتوقيع العقود في إنتظار ما ستؤول إليه مسألة الراتب الإسبوعي .

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محمد صلاح ليفربول بايرن ميونخ

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